شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى وحسن شاكوش يحييان حفلا غنائيا اليوم فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، حفلا غنائيا فى مدينة دبى بالإمارات، اليوم الخميس 22 يوليو، ثالث أيام عيد الأضحى، كما يحيى في نفس الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ومن المنتظر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور.

وأحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا، وذلك على خشبة مسرح المحكى بالقلعة، وتفاعل الجمهور مع الفنان أمير عيد، والذي قام بغناء العديد من الأغاني المعروفة له، والتي منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية"