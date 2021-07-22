شكرا لقرائتكم خبر عن كليب صعبة لـ تامر حسنى يقترب من 7 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النجم تامر حسنى من المليون السابع على مستوى المشاهدات بالنسبة لأحدث كليباته الغنائية "صعبة"، الذى طرحه فى أول أيام عيد الأضحى ليحقق نجاحاً كبيراً على مستوى التفاعل من جانب جمهوره ومتابعيه مثلما ظهر فى الإشادة به عبر وسائل السوشيال ميديا.

وكان النجم تامر حسنى طرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.