شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة من حفل تامر حسنى فى مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم تامر حسنى بشكل كبير فى الحفل الفنى الضخم الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، فى ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز، إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز.



الجمهور



ألعاب نارية



الفنان تامر حسنى

وقدم تامر خلال الحفل باقة متميزة من الأغانى بعد دخوله على المسرح بشكل مختلف، ونشر صور جديدة وفيديوهات جديدة من حفله الذى لفت الأنظار إليه، وشهد إشادات كبيرة بأداء تامر حسنى وتصميم المسرح.

فى سياق مختلف طرح النجم تامر حسنى كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.



تامر حسنى



تامر والجمهور



تصميم المسرح



حفل تامر بالعلمين



تامر حسنى



تامر يدخل المسرح بشكل مميز



حفل تامر حسنى



صور من الحفل

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.



صور من الحفل



لقطات من الحفل



مشاهد من الحفل

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما وغيرهم.