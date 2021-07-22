شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "سيدة الفجر" فى أول لياليها فى العيد على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مساء أمس الأربعاء، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، العرض المسرحى الجديد "سيدة الفجر" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين، وسط إقبال جماهيرى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية، والعرض مستمر طوال أيام العيد على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتدور أحداث العرض فى إطار من الغموض والتشويق حول سيدة غريبة تزور قرية فى إحدى الليالى، وتتسبب فى تغيير حال القرية بشكل كبير، وتتوالى الأحداث.

عرض "سيدة الفجر" بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري بدور، وفاء عبد السميع ، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، العرض من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.

وكان قد صرح المخرج أسامة رؤوف فى تصريح خاص لليوم السابع أن نص سيدة الفجر يعتمد على رسالة إنسانية تمس كل الناس، ولعل ذلك كان سببا فى اختياره لتقديمه فى ذلك الوقت، فنحن فى أشد الاحتياج لمثل هذه العروض خلال الفترة الراهنة سواء فى العالم كله أو فى مصر، أما عن رؤيتى الإخراجية فقد استخدمت البعد الإنسانى للنص فى حالة من حالات التشويق فالعرض كله يدور فى إطار تشويقى ومثير كما أستخدم تقنيات كثيرة فى محاولة دعم هذه الجوانب الإنسانية.