وفاة الإذاعي الكبير كامل البيطار.. وهذا موعد ومكان الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج هيثم البيطار، عن وفاة والده الإذاعي الكبير كامل البيطار وكشف موعد صلاة الجنازة التي ستقام بعد صلاة العصر في مسجد دريم، اليوم الخميس ويقتصر العزاء على المقابر.

وكتب نجله هيثم البيطار عبر صفحته الشحصية عبر فيس بوك إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير كامل البيطار صلاة الجنازة العصر في مسجد دريم، والدفن في طريق الفيوم والعزاء مقتصر على المقابرالله يرحمه ويحسن إليه برجاء الفاتحة الدعاء".

وكان كامل البيطار، توفى صباح اليوم بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة، فدخل منذ أيام إلى العناية المركزة .