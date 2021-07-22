يسرا: "مكنتش بحب أم كلثوم في البداية وبعشق عبد الحليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حلت الفنانة الكبيرة يسرا ضيفة في برنامج "مساء dmc" للإعلامى رامي رضوان، على قناة Dmc، وكشفت خلال الحلقة عن أكثر الأغاني التي تحبها لأم كلثوم، قائلة: "مكنتش بحبها في الأول وبقيت بحبها من بعد أغنية ألف ليلة وليلة".

واستكملت:" ورقصت عليها وحبتها وكنت وقتها في المدرسة، وابتديت أحبها وأسمع أغانيها القديمة، وأنا عندى كل أغانى أم كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد في البيت".

وأضافت يسرا: "أنا بعشق عبد الحليم حافظ، ولما كنت بسمع أغانيه كنت بحب على روحي.

يسرا شاركت رمضان الماضي بمسلسل حرب أهلية بطولة أروى جودة وجميلة عوض وغيرهما.