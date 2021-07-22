فن ومشاهير

يسرا: "مكنتش بحب أم كلثوم في البداية وبعشق عبد الحليم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حلت الفنانة الكبيرة يسرا ضيفة في برنامج "مساء dmc" للإعلامى رامي رضوان، على قناة Dmc، وكشفت خلال الحلقة عن أكثر الأغاني التي تحبها لأم كلثوم، قائلة: "مكنتش بحبها في الأول وبقيت بحبها من بعد أغنية ألف ليلة وليلة".

واستكملت:" ورقصت عليها وحبتها وكنت وقتها في المدرسة، وابتديت أحبها وأسمع أغانيها القديمة، وأنا عندى كل أغانى أم كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد في البيت".

وأضافت يسرا: "أنا بعشق عبد الحليم حافظ، ولما كنت بسمع أغانيه كنت بحب على روحي.

يسرا شاركت رمضان الماضي بمسلسل حرب أهلية بطولة أروى جودة وجميلة عوض وغيرهما.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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