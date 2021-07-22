رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز عقب خروجها من العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه الفنان وائل عبدالعزيز رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب خروجها من غرفة العناية المركزة.

وكتب عبر حسابه الخاص على الفيسبوك: "يلا قومي كده وحلي الدنيا".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور، الذي تمنى لها الشفاء العاجل، كما شارك نجوم الفن بالتعليقات.

وأعلن أمس وائل خروج شقيقته من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.

كما كشف زوجها أحمد العوضي عن خبر خروجها مؤكدًا منع الزيارة.

وكانت مصادر طبية مقربة من أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية بعد أن خضعت لجراحة، وتسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية.