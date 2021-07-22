نانسي عجرم: سلامات.. قريباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

من المتوقع ان تطرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كليب “سلامات” الجمعة 23 من الشهر الحالي.

وطرحت نانسي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي الإعلان الترويجي لكليب أغنيتها الجديدة “سلامات” من ألبومها “Nancy 10”.

وكان الألبوم الجديد لنانسي حقق رواجاً كبيراً منذ طرحه قبل أسبوع، ويضم 14 أغنية، هي “ما تعتذر”، “هيدا أنا”، “يا ناس قولولي”، “مية وخمسين”، “ياما”، “على شانك”، “حاجات خصوصية”، “سلامات”، “عاتب ولوم”، “حياة”، “بدي حدا حبو”، “حبك بيقوى”، “مشكلتك الوحيدي” و”جايه معاك”.

كما واصلت نانسي إنتشارها العالمي، خصوصاً بعد عرض ألبومها الجديد في مدينة نيويورك الأميركية، وتداول العديد من المتابعين صوراً تُظهر غلاف ألبومها الجديد “نانسي 10″، على أحد المباني في “Times Square”، معبّرين عن سعادتهم الكبيرة بما تحققه نانسي من نجاحات فنية وإنتشار عالمي من خلال أعمالها.