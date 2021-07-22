شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنفذ 45 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والريف لخدمة أهالى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، من أجل تحسين الخدمة وزيادة الضغوط لخدمة سكان المحافظة، ويجرى الإعداد لتنفيذ عدد آخر من مشروعات مياه الشرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وتم وجارٍ تنفيذ 31 مشروعاً لصرف صحى الحضر والمناطق الريفية، بخلاف العديد من المشروعات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم التسليم الابتدائي لمحطة مياه ابوقرقاص، بطاقة 102 ألف م3/يوم، بتكلفة 885 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكاتها، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه الفرجاني – بنى مزار، وجارٍ التجهيز لإجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه آبا البلد – مغاغة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سمالوط، وتوسعات محطة مياه مطاي، ومحطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس، ومحطة مياه نزلة أسمنت – ابوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس – مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا – ملوي.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وهى، محطة توسعات صرف صحى العدوة، ومحطة صرف صحى البرجاية، ومحطة صرف صحى المنيا والغابة الشجرية، ومحطة صرف صحى نزلة البدرمان، ومحطة صرف صحى دير العذراء، كما يتم تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وهى، صرف صحي صفانية، وصرف صحي صفط الشرقية، وصرف صحي نزلة البدرمان، وصرف صحي البدرمان، وصرف صحي دير العذراء، وصرف صحي أولاد جويد، وصرف صحي نزلة دهروط، وصرف صحي دهروط، وصرف صحى ابشاق الغزال، وصرف صحى شلقام، وصرف صحى بردنوها.

وأشار اللواء إيهاب خضر، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحى كدوان، وصرف صحى ابوان، وصرف صحى كفر المدوار، وصرف صحى ابا البلد، وصرف صحى قرية نزلة جلف، وصرف صحى، قرية السعيدية، وصرف صحى بهدال، وصرف صحى الطيبة، وصرف صحى طوة، وصرف صحى طوخ الخيل، وصرف صحى دمشير، وصرف صحي عزبتي شعراوي وصالح يوسف، وصرف صحى بنى احمد الشرقية، وصرف صحى دمشاو هاشم، وصرف صحى منقطين، وصرف صحى السرارية، بينما يجرى تنفيذ وتصميم العديد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.