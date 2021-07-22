شكرا لقرائتكم خبر عن 51% ارتفاعًا بصادرات مصر لأمريكا لتسجل 1.69 مليار دولار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت صادرات مصر غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته قيمة مليار و69 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2021 مقابل 710 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 51%.

جاء ذلك وفق البيانات الرسمية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تكشف ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لتسجل 15.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 كإجمالى صادرات أول 6 أشهر من 2021.

ويعود ارتفاع الصادرات إلى إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير فى إحداث طفرة فى معدلات التصدير وتنفيذ خطة تنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.