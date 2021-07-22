شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى بدار الإفتاء داعيا للتبرع لحياة كريمة: أحد المحاور الشرعية لإخراج الزكاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن هذه المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتوفر لهم كافة احتياجاتهم وتساهم فى القضاء على الأمراض وكل ذلك يدخل فى سبيل الله، وبالتالى تعد مبادرة حياة كريمة أحد مصارف الزكاة.

وقال أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن دار الافتاء أجازت إمكانية إخراج الزكاة لمبادرة حياة كريمة في ظل هذه الظروف، داعيا المواطنين بالتبرع بالزكاة والصدقات لحياة كريمة، باعتبارها أحد المحاور الشرعية لإخراج الصدقات والزكاة.

ولفت أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن مبادرة حياة كريمة، تساهم في إخراج المواطنين من دائرة الفقر لدائرة الكفاية والحياة الكريمة، موضحًا أنه لديه ثقة فى تبرع الشعب المصرى لمبادرة حياة كريمة من منطلق تدينه من ناحية وعراقته وأخلاقه من ناحية أخرى.