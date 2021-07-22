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لحجاج بيت الله الحرام.. 7 معلومات عن رمى الجمرات فى يوم التشريق الثانى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثانى، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثانى عشر من ذى الحجة.

1 – المبيت بمنى هذه الليلة

2- ترمى الجمرات الثلاث بدءً من بعد الظهر

3- الدعاء بعد رمى الجمرات الصغرى والوسطى

4- بعد أن تنتهى من الرمى إن أردت أن تتعجل فى السفر جاز لك

5- إن نويت التعجل فيلزمك الانصراف من منى قبل غروب الشمس وتطوف طواف الوداع

6- التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالى "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى"

7- إذا أمكنك أن تصلى أثناء بقائك فى منى أيام التشريق فى مسجد الخيف كان أفضل لأنه صلى فى مسجد الخيف سبعون نبياً

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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