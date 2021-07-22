شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التصالح على الاشغالات فى الجيزة.. الكشك بــ600 جنيه و"غرزة الشاي" بـ100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التصدى لإشغالات الطريق العام والشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع ومنع التعدى على حرم الطريق، أحد أهم مهام رجال المحليات فى المحافظات، لذلك يقود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز حملات يومية لإزالة التعديات ومصادرة الإشغالات.



وبعد انتهاء كل حملة يتم إيداع المضبوطات من الإشغالات فى مخازن الأحياء لحين قدوم المخالفين للتصالح عليها فى المراكز التكنولوجية بالأحياء، وفقا لرسوم التصالح التى تحددها كل محافظة، فبحسب القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، فإنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض، وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق فى جميع المصروفات، فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.

محافظة الجيزة، وضعت قائمة بكل الإشغالات التى تتم مصادرتها لإلزام الأحياء والمراكز والمدن بها عند تصالح المخالفين، أو طرحها للمزايدة فى حال عدم التصالح عليها ومرور مدد محددة مسبقًا، القائمة تضم نحو 127 صنفًا من الإشغالات التى تتم مصادرتها من بينها: "أرجوحة 700 جنيه، استاند شيبسى 50 جنيه، إعلان خشب أو حديد 50 جنيه، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيه، برويطة 250 جنيه".

بالإضافة إلى: "تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيه، ترابيزة حديد 40 جنيه، ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه، تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، توك توك 2000 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، حفار 30000 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه، خلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه، سماعة ساوند 500 جنيه، سيارة ¼ نقل 2000 جنيه، سيارة بامب 20000، سيارة سوزوكى 2000 جنيه، وسيارة شاسيه طويل 5000 جنيه، سيارة ملاكى 2000، شاشة عرض 1000 جنيه، شمسية 100 جنيه، شواية 500 جنيه، طقطوقة حديد 30 جنيه، عجلة تسوق 250 جنيه، عربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه، عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه، غرزة شاى 100 جنيه".

وجاء فى قائمة أسعار التصالح على الإشغالات أيضًا: "فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه، قلب الشيشة 50 جنيه، كرسى بلاستيك 20 جنيه، كلارك 10000، 50 سيخ حديد تسليح 500 جنيه، 50 عرق خشب 700 جنيه، 50 لوح خشب 500 جنيه، لودر صغير 10000، لودر كبير 15000، ماكينة نسكافيه 700 جنيه، كشك 600 جنيه، مروحة 200 جنيه، مدرج فاكهة 100 جنيه، مكتب خشب 250 جنيه، ماكينة تصوير 500 جنيه، موتوسيكل دليفرى 1000 جنيه، صندوق دليفرى 100 جنيه".

وأخيرًا: "ميزان حساس 200 جنيه، ميزان ساعة 100 جنيه، ميزان طبلية 500 جنيه، ميزان عادة 100 جنيه، ميزان كهرباء 250 جنيه، "أورمة جزار" 200 جنيه، ستاند ملابس 100 جنيه، سيارة كسح 3000 جنيه، جرار زراعى 3000 جنيه، كرتونة سيراميك 70 جنيه، عربة جيلاتى أو فيشار 128 جنيه".





























إزالة إشغالات من الشوارع



حملات إزالة إشغالات



حملات إزالة الإشغالات



حملات على المقاهي