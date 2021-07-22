شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

السكة الحديد تعلن عودة الحجز على القطارات الروسية للوجهين القبلى والبحرى ‎

الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا اعتباراً من اليوم ‎

فرحة العيد.. إقبال كبير على الملاهى والطفطف بحدائق القاهرة.. فيديو ‎

تعرف على مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية للعام المقبل والفئات المعفاة منها ‎

القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بأسوان ‎

تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل ‎

التموين: ضخ 10000 رأس من الخراف المبردة خلال أيام عيد الأضحى ‎

إزاى تنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا.. اعرف الخطوات ‎