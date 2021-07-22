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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

السكة الحديد تعلن عودة الحجز على القطارات الروسية للوجهين القبلى والبحرى ‎

الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا اعتباراً من اليوم ‎

فرحة العيد.. إقبال كبير على الملاهى والطفطف بحدائق القاهرة.. فيديو ‎

تعرف على مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية للعام المقبل والفئات المعفاة منها ‎

 

القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بأسوان ‎

 

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إزاى تنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا.. اعرف الخطوات ‎

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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