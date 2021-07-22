شكرا لقرائتكم خبر عن %90من القراء يتوقعون تخلى المواطنين عن الإجراءات الاحترازية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، استبعد غالبية القراء التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

واستبعد 90% من القراء التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، بينما توقع 10% من القراء التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



