ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز؟

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، الدكتور محمد النادي، تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز.



وقال محمد النادي، في مكالمة هاتفية تلفزيونية إن حالة دلال عبد العزيز من النوع الثاني تصنيفا للإصابات، موضحا أنه "حدث لديها تليف على نسيج الرئة بسبب الالتهابات، مما يستدعي دائما وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي، لمساعدتها على التنفس بصورة جيدة، لأن بدونها يصبح مجهود التنفس عالياً، واحتياج بعض الأجساد للأجهزة يختلف عن أجساد أخرى، فالبعض يشفى سريعاً، والبعض يتطلب مساعدة الأجهزة لفترات طويلة ويدعى الكوفيد طويل المدى، وهو ما تعاني منه دلال عبد العزيز".

وتابع النادي: "الحالة مستقرة ولكن على الأجهزة، بدونها لا تستطيع دلال عبد العزيز التعايش أو التنفس"، مؤكدا أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، ستسجيب للعلاج وسيتم شفائها بالاستعانة بالأدوية والرعاية اللازمة إلى جانب الدعاء المستمر لها.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس.