المصمم العالمي نبيل يونس في ختام فعاليات مهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لبّى المصمم العالمي نبيل يونس دعوة مهرجان كان السينمائي في ختام الفعاليات لتوزيع جوائز السعفة الذهبية الخاصة بالأعمال السينمائية المنافسة، وقد أقيم المهرجان بحضور أبرز الشخصيات السينمائية الدولية والمنتجين والاعلام العالمي، فيما وصل يونس الى السجادة الحمراء رفقة رجل الأعمال البلجيكي خليفة حرب حيث شاهد عدداً من الأفلام السينمائية المهمّة بعروض خاصة.

المصمم العالمي نبيل يونس التقى خلال الفعاليات بعدد كبير من اصدقائه المشاهير بمختلف الفنون، وتابع عن كثب اختيارات النجمات لفساتين السجادة الحمراء، وهو الذي ترك بصماته وأنامله الذهبية على التصاميم الفاخرة طيلة السنوات الماضية وشكل ثنائيات بينه وبين أبزر النجمات العربيات والعالميات.

من ناحية ثانية ينشغل يونس بتحضير مجموعات جديدة وتعاون من العيار الثقيل بين وبين احدى ايقونات الموضة سيكشف عنها كلها خلال الأشهر المقبلة وستكون النساء على موعد قريب لمجموعات ملابس متجددة بعالم الهوت كوتور والجاهزة.