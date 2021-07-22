الأمير هاري يكشف تجاربه مع العائلة المالكة في مذكراته: “حميمة وصادقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف ​الأمير هاري​ بعض تفاصيل مذكراته المتوّقع نشرها في نهاية عام 2022 من إصدار ​Penguin Random House​، قائلاً في بيان نشرته دار النشر: “لقد اعتمرتُ قبّعات كثيرة على مر السنين، بالمعنَيين الحقيقي والمجازي، وآمل من خلال سرد قصتي عن التقلّبات والأخطاء والدروس التي تعلّمتها، أن أتمكن من المساعدة في إظهار أن لدينا جميعاً قواسم مشتركة أكثر مما نظن، أياً كانت أصولنا”.

وعن المذكريات التي تعود أرباحها الى الأعمال الخيرية، أوضح هاري: “أكتب ذلك ليس بصفتي الأمير منذ ولادتي، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه الآن”.

وأشارت دار النشر إلى أن المذكرات ستكون “حميمة وصادقة” إذ تركّز على حياة الأمير هاري من الطفولة إلى اليوم مروراً بتجربة انخراطه في السلك العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في ​أفغانستان​، وأفراحه كزوج وأب في سرد للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تكوين شخصيته.