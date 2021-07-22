محمد كيلاني يغيّر حالته الاجتماعية فجأة إلى “متزوج”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان محمد كيلاني بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وحرص على أن يُعقَد القران في حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقرّبين وبعيداً من الأضواء، كنوع من الحفاظ على الخصوصية.

وغيّر كيلاني حالته الاجتماعية على موقع “فيسبوك” إلى متزوج، ليزفّ بذلك خبر زواجه للجميع، علماً أنه تزوّج من قبل وله ابن وحيد يُدعى “حمزة”.

يُذكر أن كيلاني قرر العودة بعد غياب طويل الى عالم الغناء بأغنية جديدة سيطرحها خلال أيام.

محمد الكيلاني من مواليد 1983 وهو مغنٍّ وممثل مصري ظهر لأول مرة في كليب “أكيد في مصر”، كما شارك هيفاء وهبي وخالد النبوي في مسلسل “مريم” (2015)، وظهر مع يحيى الفخراني في مسلسل “ونوس” (2016)، ثم شارك في مسلسل “فلانتينو” مع عادل إمام (2020).