كاميلا كابيلو ترد على منتقديها: “أتقبل جسدي بإيجابية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ناقشت المغنية العالمية كاميلا كابيلو في فيديو جديد لها نشرته في حسابها على تطبيق “تيك توك” موضوع إيجابية الجسم، واعتبرت أن “خوض حرب مع جسمك بات من العام الماضي”، وكشفت أنها كانت تشعر ببعض القلق بشأن مظهرها أثناء الجري مؤخراً.

وقالت كابيلو في مقطع الفيديو وهي تظهر الزي الذي كانت ترتديه لممارسة الرياضة: “كنت فقط أركض في الحديقة، أهتم بشؤوني الخاصة، وأحاول الحفاظ على لياقتي البدنية والصحية وأنا أرتدي قميصاً يظهر بطني ولم أكن أخفيه تحت سروالي”.

كما عبّرت المغنية عن شعورها بالخجل حيال مظهرها، قبل أن تذكر نفسها بالأسباب العديدة التي تدفعها إلى الاعتزاز بجسمها وامتنانها له.

وقالت: “أنا ممتنة لهذا الجسم الذي يسمح لي بالقيام بما أحتاجه، نحن نساء حقيقيات لدينا انحناءات وسيلوليت وعلامات تمدد ودهون وعلينا أن نحب أنفسنا”.

وأشاد مئات المعجبين بكابيلو على الرسالة الإيجابية التي نشرتها واصفينها بالقدوة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها كابيلو الأجسام “غير الواقعية”. فقد تطرقت المغنية سابقاً إلى موضوع التشهير بالأجسام الذي انتشر على تطبيق “انستغرام”، وعندما كشفت أنها كانت تتجنب وسائل التواصل الاجتماعي بغية تفادي التعليقات التي قد تؤذي مشاعرها.

واختتمت المغنية منشورها بتذكير متابعيها أن “لدينا نظرة غير واقعية تماماً لجسم المرأة” وأن “السيلوليت طبيعي” و “الدهون طبيعية”.

وأضافت: “إنه أمرٌ جميل وطبيعي”.