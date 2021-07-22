بعد تعرّضها لوعكة صحّية.. بلقيس تطمئن جمهورها وتعايدهم برفقة ابنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقلقت النجمة بلقيس فتحي جمهورها بعد نشرها صورة لها من المستشفى عبر حسابها في “سناب شات”، وذكرت أنّها تعرّضت لوعكة صحّية مفاجئة. وعلّقت بلقيس على الصورة قائلة: “وعكة صحّية بسيطة، سامحوني لم أستطع أن أكمل “سناب” أمس، إن شاء الله لحظات وارجع أكلمكم، ادعوا لي”.

بلقيس التي خضعت لفحوصات طبّية، طمأنت لاحقاً متابعيها على “سناب شات”، موضحة أنها أصيبت بفيروس في المعدة هي وشقيقتها وقالت: “أنا آسفة، أقلقتكم، وشكراً كثيراً لكل الرسائل التي وصلتني، وشكراً لكل من اتصل للاطمئنان علي، الله يسلمكم”. وأضافت بلقيس أنها أجرت الفحوصات اللازمة وتتلقّى العلاج، وهي في مرحلة التعافي.

كما نشرت في أوّل أيام عيد الأضحى مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام” برفقة ابنها تركي، وعلّقت قائلة: “أنا وصغيري، نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك”.

وتخطّت أغنية “انتهى” التي أصدرتها منذ شهر من ألبومها “حالة جديدة” 13 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، لتصبح أسرع أغنية تحقق هذا الرقم من الألبوم حتى الآن.

وتستعدّ بلقيس لتقديم أغنية باللهجة المصرية، من المقرر أن تُطرح قريباً، تعاونت فيها مع الملحّن عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها أيضاً، وستحمل اسم “ديبلوماسي”. كذلك تستعدّ لتقديم حفل في 12 من الشهر المقبل، في دار الأوبرا المصرية بمسرح النافورة، بقيادة المايسترو أحمد طه.