يسرا تكشف كواليس ضربها الراحل أحمد زكي.. “ضرس العقل سقط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا، عن كواليس ضربها الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مشاركتها بفيلم “الراعي والنساء” مع الراحلة سعاد حسني.

وقالت خلال حلولها، ضيفة على برنامج “مساء دي أم سي”، الذي يقدّمه الإعلامي المصري رامي رضوان، بمناسبة عيد الأضحى: “جمعني به مشهد في الفيلم، وضربته 6 صفعات وصفعني مرة واحدة، وبعدها صفعته سعاد حسني صفعة أخرى، وكان الضرب حقيقياً. وبعد التصوير جاء يتحدث معي، وقال لي إنّ ضرس العقل سقط منه بسبب هذا الضرب”.

وأضافت: “دخلت الفن عن طريق الغناء. في الأصل أنا مغنية، ولكن عيني كانت على التمثيل ودخلت هذا الطريق ونجحت. ودائماً كنت أغني؛ غنيت في فيلم “دانتيلا” وكانت فكرة في الفيلم، وقدمت 12 أغنية مع الراحل حسين الإمام ومن بينها أغنية بحب السينما”.

وأشارت إلى أنّ أغنيتها “3 دقات” جاءت مصادفة، مؤكدة أنّها تستمع إلى مؤدّي المهرجانات، ومنهم حسن شاكوش.

يُذكر أنّ يسرا، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “حرب أهلية”. وشارك في بطولته باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، وبرلنتي فؤاد، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة العدل غروب للمنتج جمال العدل.