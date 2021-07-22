جان يمان يطلق عطره الخاصّ.. للرجال والنساء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الممثل التركي جان يمان عطره الخاصّ “Mania” في إيطاليا حيث يقيم حالياً. وسيخصّص جزءاً من أرباح المبيعات للتبرّع بها للجمعية الخيرية التي أسّسها في إيطاليا، لمساعدة الأطفال المحتاجين.

العطر للرجال والنساء ويبلغ سعره 90 يورو، ومتوفر حالياً في إيطاليا. أما باقي الدول فيتمّ بيعه عبر الإنترنت.

خطوة يمان بتخصيص جزء من أرباح العطر للتبرّع بها لاقت إشادة من المتابعين. فيما لا يبدو أنّه سيعود قريباً الى الدراما التركية، حيث يستقرّ حالياً في إيطاليا، وصوّر مسلسل “ساندوكان” المؤلّف من 8 حلقات، ولكن لم يحدّد بعد موعد عرضه.