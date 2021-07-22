رابح صقر يحيي حفلاً غنائياً في السعودية بعد غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد نجم الغناء السعودي، رابح صقر، لإحياء حفل غنائي ساهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات صيف جدة التي تنظمها شركة “بنش ماركت”.

وكشف حساب “تذكرتك” عبر “تويتر”، عن بوستر الحفل حيث تقررت إقامته يوم 29 يوليو الجاري، على أن يتم طرح التذاكر غداً الخميس 23 يوليو.

ومع الإعلان عن حفل رابح صقر، تذكر بعض من الجمهور الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، كونها ترغب في حضور حفل لرابح، وفق ما سألت متابعين لها عن حفل له قبل نحو شهر.

ومن المنتظر أن يقدم رابح صقر مجموعة من أغانيه المتميزة التي يحفظها جمهوره، إضافة إلى الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد.