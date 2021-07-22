محكمة الله بيننا.. دنيا بطمة ترفض مسامحة من ظلمها ووجه لها اتهامات بالباطل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت المغنية المغربية، دنيا بطمة، عن استمرار غضبها من البعض الذين كالوا لها الظلم والاتهامات الباطلة، خلال الفترة الماضية، حيث أكدت في منشور لها عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”، أنها لن تسامح مثل هؤلاء.

وأبرزت دنيا بطمة مقولة: “حسبي الله ونعم الوكيل”، في بداية رسالتها، مؤكدة أنها لن تغفر كونها ترى نفسها ظلمت في كثير من المواقف، واعتبرت أن محكمة الله بينها وبين عباده الذين تعرضوا لها بالظلم.

وكتبت دنيا: “لن أغفر لأحد.. يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني أو أوجعني واتهمني بالباطل وتحدث عني بسوء في غيابي”.

وتابعت: “ومن أكل حقي ومن ظننت به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً، ومن كان سبباً في وجعي يوماً ما.. والله لن أسامحهم أبداً.. محكمة الله بيننا”.

وكانت قد أقامت دنيا بطمة مؤتمراً صحافياً في مارس الماضي للإعلان عن براءتها من قضية “حمزة مون بيبي”، وبعدها نظمت احتفالاً صغيراً، بسبب قيود الإغلاق التي تفرضها مختلف دول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي مارس الماضي، أيضاً، أفرجت السلطات الأمنية في المغرب عن ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة؛ بعد مكوثها في الحبس لأكثر من عام، في القضية الشهيرة بـ”حمزة مون بيبي”، والتي عرفت بابتزاز المشاهير.

وكانت دنيا بطمة تحاكم في القضية نفسها، إلا أن حملها بابنتها الثانية كان وراء تأجيل الحكم عليها بحسب تقارير صحافية محلية، ونفت بطمة تورطها وشقيقتها بهذه القضية، وقالت إن هناك بعض الأشخاص الذين يحاربونها هي وشقيقتها، وإن القضاء سيأخذ حقهما.