شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم العنكبوت للنجمين أحمد السقا ومنى زكى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح صناع فيلم العنكبوت العمل بدور العرض السينمائية أغسطس المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

وكشفت النجمة منى زكى عن ملامح شخصيتها مؤخرا وقالت إن الجديد فى شخصيتها أنها ستتحدث باللغة الكورية فى الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية.وأشارت إلى أنها تعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.