شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق يجسد شخصية مهندس ديكور في مسلسل "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد على رزق ضمن أحداث مسلسل "الحرير المخملى" شخصية مهندس ديكور، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويعرض للفنان محمد رزق مسرحية "ليلتكم سعيدة" مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.