فن ومشاهير

تعرف على إيرادات فيلم "ماما حامل" بعد 7 أسابيع بدور العرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "ماما حامل" إيرادات قدرها 4 ملايين 369 ألف 516 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي: "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "و"مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس .

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، شريف دسوقي، بدرية طلبة، سليمان عيد، نانسي صلاح، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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