تعرف على إيرادات فيلم "ماما حامل" بعد 7 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "ماما حامل" إيرادات قدرها 4 ملايين 369 ألف 516 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي: "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "و"مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، شريف دسوقي، بدرية طلبة، سليمان عيد، نانسي صلاح، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.