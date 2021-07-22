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كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 09:57 صباحاً - تقضي الفنانة المصرية، فيفي عبده عطلتها حاليا في الساحل الشمالي بعد تخطيها الأزمة الصحية التي مرت بها في الفترة الأخيرة بعد تعرضها لخطأ طبي الزمها الفراش لمدة طويلة نسبيا.
وشاركت فيفي عبده حضور حفل عمرو دياب الذي أقيم عصر أمس، في الساحل الشمالي على البحر، وحضره عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين وغادة عادل ومصطفى فهمي وغيرهم.
وفي لفتة لطيفة من عمرو دياب، لمح فيفي عبده أثناء تواجده على المسرح وهي بين الحضور، فرفع يده محيياً إياها وقال اسمها في الميكروفون: “فيفي”.
بدورها شاركت فيفي عبده مقطع الفيديو الذي ظهر فيه عمرو دياب وهو يحييها وعلقت كاتبة: “النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في kiki’s الساحل الشمالي وانبسط جدا الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعا بحبكم اوي خمسه امواه”.
وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة، بين القديم والحديث مثل الأحلى ونص ويا أنا يا لأ ووالله ما كان على بالي يا هوا، وسط تفاعل الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا كانت ردة فعل عمرو دياب على حضور فيفي عبده حفله في الساحل الشمالي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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