صور.. تامر حسني يخطف الأنظار في حفل "العلمين الجديدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا الفنان المصري تامر حسني ثاني أيام عيد الأضحى، حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح المصرية.

وسيطرت على الحفل أجواء الإبهار، بسبب حماس تامر حسني والمؤثرات البصرية التي صاحبته طوال فقرات الحفل.



وحرص "حسني" في بداية حفله على تحية الجمهور وأعرب عن سعادته بتواجده معهم عقب حالة من الغياب وتمنى أن لا تعود مرة أخرى.





وقدم باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة منها "كل مرة وأنا ولا عارف وأكتر حاجه وكفاياك أعذار" وتفاعل معه الجمهور عندما قدم أغنية "بحبك" التي قدمها لحلا شيحة في فيلمه الأخير "مش أنا " وهي الأغنية التي أثارت جدلا مؤخرا بسبب اعتراض حلا على مشاهدها.



وفوجئ الجمهور خلال الحفل بظهور تامر حسني وسطهم يشاركهم الغناء والتقاط الـ"سيلفي"، وكرر الموقف مع أكثر من تجمع للجمهور.





تميز الحفل باتباع الإجراءات الاحترازية قبيل دخول أفراد الجمهور، بالإضافة إلى أجواء اللايف العالمية من مسرح ضخم لتامر حسني وإضاءة تامر فوزي ومؤثرات بصرية للفنان أحمد عصام وإضاءة طارق صبري.



