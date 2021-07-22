ريهام سعيد.. 3 أزمات هددت مسيرتها الإعلامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها اعتزال العمل في الإعلام، والتفرغ للفن.

وبررت "سعيد" قرارها المفاجئ أنه نتيجة تعرضها لمشكلات كثيرة خلال عملها الإعلامي بتحريض من منافسين لها بسبب نسب مشاهدات برامجها العالية، على حد وصفها.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” 3 أزمات تعرضت لها ريهام سعيد خلال عملها كمقدمة برامج، وهددت مسيرتها على شاشة التليفزيون.





تعذيب الحيوانات

حققت ريهام سعيد خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير" شعبية كبيرة، إذ تبنت العديد من القضايا الساخنة، بأسلوب جريء ومختلف، إلا أن حماسها لتناول قضايا شائكة وضعها في العديد من المواقف الصعبة.

في إحدى حلقات البرنامج المذاع على قناة "النهار" تناولت قضية صيد الحيوانات، وظهرت خلال الحلقة وهي تضرب ثعلبا مقيدا، وبعد عرض الحلقة تعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف من قبل جمعيات حقوق الحيوان، الأمر الذي دفع قناة النهار لحذف الحقلة والاعتذار للجمهور.





انتهاك الخصوصية

في 27 أكتوبر 2015، تناولت ريهام سعيد قضية فتاة تعرضت للتحرش والضرب، والتي عرفت وقتها بـ"فتاة المول" وقامت بعرض صورة خاصة للفتاة خلال الحلقة، دون الرجوع للفتاة صاحبة القضية، وتردد أنها أخذت الصور من هاتف الفتاة دون علمها، وعلى إثر ذلك اتهمت بانتهاك خصوصية الفتاة والتشهير بها من أجل تحقيق نسبة مشاهدة عالية لبرنامجها.

الجريمة

في عام 2018، تناولت في برنامجها قضية خطف الأطفال، وبعد عرض الحلقة وجدت نفسها مهددة بالحبس، إذ تبين أن فريق إعداد البرنامج اتفق مع آخرين على خطف الأطفال حتى تبدو الحلقة حقيقية، طمعا في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وقد صدر حكم قضائي ضد ريهام سعيد بسبب هذه الحلقة، وانتشرت العديد من الشائعات حول فبركة برنامجها وتضليل المشاهد.