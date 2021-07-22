فيديو.. كريم محمود عبدالعزيز: "والدي باع جرائد ونام على الرصيف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، إن والده الفنان الراحل واجه ظروفا صعبة في بداية مسيرته الفنية.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "CBC": "والدي هو بطلي الخارق لأنه تعب جدا في حياته، اترفض في التمثيل في بداية حياته، وسافر النمسا وحاول يشتغل أي حاجة، فباع جرائد، وشقي وتعب وماكنش لاقي بيت ونام على الرصيف".



وكشف كريم عن موقف مؤثر حدث له بعد وفاة والده، وقبل تصوير فيلم موسى قائلًا: "بعد وفاة والدي بحوالي سنة، كنت نايم والمفروض أصحى لأن عندي تصوير، لقيت أبويا بيصحيني وبيقولي صباح الفل.. قوم خد دوش كدة وروح التصوير بتاعك فريش.. وبعدين قال حاجة ضحكتني واختفى، ساعتها أدركت إني صاحي ومعرفش ده إيه".

واستكمل حديثه قائلا: "لما المخرج بيتر ميمي بعتلي الفيلم، وأنا بقرأ لقيت مشهد مشابه للموقف وهو هو تقريبًا، فحصلي حالة وأنا بقرأ، عياط خفيف، لكن في التصوير حسيت إني في الموقف واللحظة دي فعلًا".





يذكر أن تصريحات كريم محمود عبدالعزيز جاءت خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي للحديث حول فيلم "موسى"، وشارك في المقابلة التلفزيونية الفنان إياد نصار والمخرج بيتر ميمي

فيلم "موسى " من المقرر عرضه في 11 أغسطس المقبل، وهو من إنتاج 3 هي سينرجى فليمز، ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

ويشارك في بطولته بجوار ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.



