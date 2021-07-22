"عايشين ومش عايشين" هدية فضل شاكر لجمهوره في عيد الأضحى

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"الخليج 365": طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين" عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

وقال شاكر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" متوجها إلى متابعيه تعليقا على إصدار الأغنية: "عايشين ومش عايشن هديتي لكم في عيد الأضحى".

الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات رؤوف رأف، وألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع عمرو الخضري، وإنتاج ماجد سليمان.

وكان شاكر طرح أغنية "لسه الحالة ماتسرش" منذ حوالي 4 أشهر عبر قناته على "يوتيوب"، من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور وتوزيع صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف إياد النقيب.