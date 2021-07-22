ياسمين عبد العزيز تتخطى مرحلة الخطر وتغادر العناية المركزة

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"الخليج 365": طمأن الفنان المصري أحمد العوضي، الأربعاء، جمهور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في فيسبوك قال فيها: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة".

وأضاف: "لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة ... حتى استقرار الحالة..."

وتابع: "أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا لكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

وفي وقت سابق، قال الدكتور عادل منسي، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد به الفنانة المصرية، إن الحالة الصحية للفنانة قد استقرت بفضل الله وتحسنت كثيرا عن السابق.

وكان العوضي أعلن، قبل أيام قليلة، خضوع زوجته لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات.

وفيما بعد، سيطرت حالة من الغموض على التطورات الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وسط تكتم زوجها أحمد وشقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، مما تسبب في أقاويل كثيرة حول سبب مرضها.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أرسل فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بحسب ما صرح به شقيقها الفنان وائل عبد العزيز عبر حسابه على الفيسبوك موجهاً شكره له بالقول: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

وأضاف عبد العزيز في منشوره: "دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".

وكانت مصادر طبية مطلعة على حالة، ياسمين عبد العزيز، كشفت عن أنها لم تدخل في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم.

وأوضحت المصادر الطبية لوسائل إعلام محلية أن "الحالة تطورت حتى حدث استئصال للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي".