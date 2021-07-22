شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة فى ذكرى ميلاد وردة: اتمنى تقديم أغنية "وعملت إيه فينا السنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد المطربة الجزائرية وردة التي قدمت مجموعة متنوعة من الأغانى والتي مازال الجمهور يردد بعضها إلى وقتنا هذا .

وبمناسبة ذكراها سألنا شيبة بسبب حبه لها عن الأغنية التي يتمنى أن يعيدها للراحلة وقال : أتمنى إعادة تقديم أغنية "وعملت إيه فينا السنين" التي أحبها وطول الوقت دائم السماع لها بالإضافة إلى أغانى أخرى لها، التي تخاطب وجدان ومشاعر كل من يسمعها .

وأضاف أن الراحلة وردة تحتل مكانة قوية في قلبى وأنا من أشد المعجبين بها لأن طبقة صوتها مميزة ومختلفة عن أى صوت موجود فى جيلها .

ورحلت عن عالمنا المطربة وردة عام 2012 ودفنت فى مقبرة "العالية" بالعاصمة الجزائرية أهم مقبرة فى البلاد، إذ دفن بها زعماء ورؤساء الجزائر الراحلون، وبعد كل هذه السنوات ما زالت وردة عطرها يفوح فى كل أرجاء الوطن العربى، وتحقق أغنياتها على مواقع التواصل واليوتيوب ملايين المشاهدات وكأنها لا تزال بيننا روحا وجسدا.

اسمها الحقيقى وردة فتوكى، مارست الغناء فى فرنسا، وكانت تقدم الأغانى للفنانين المعروفين فى ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغانى الخاصة بها.

قدمت لمصر سنة 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة، الذى قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولى" الذى غنت فيه روحى وروحك حبايب واسأل دموع عنيا ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة، وطلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع فى أوبريت "وطنى الأكبر".