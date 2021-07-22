ممثلة مصرية يحبها الجميع… تزوجت مرتين خانها زوجها الأول وزوجها الثاني بيشتغل “طبال” .. هل عرفتها ؟.. شاهد من هي

كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 08:43 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة “ريهام عبد الغفور” التى شاركت صورة من طفولتها مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وأطلت ريهام في الصورة، وهي تأكل الحلوي، واعتلي وجهها تعبير طفولي، كشف عن ملامحها البريئه، وحازت تلك الصورة على العديد من التعليقات الإيجابية من محبي النجمة الجميلة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة «ريهام عبد الغفور»

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يُشار إلي أن «ريهام»، دخلت قفص الزوجية في أواخر العشرينيات من عُمرها، حيث تزوجت للمرة الأولى عام 2007، وكلل زواجها بإبنها الأكبر “يوسف”، إلا أن الزيجة لم تستمر بسبب خيانة زوجها لها أكثر من مرة. لتعود الفنانة مجددًا مُعلنة زواجها مرة أخرى عام 2010 من رجل الأعمال المصري الألماني “شريف الشوبكي”، مُنجبة منه نجلها الثاني “فاروق”.

جدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور تحدثت عن علاقتها بزوجها في أخر ظهور تلفزيوني لهما، وأوضحت أنها تعرفت على زوجها في حفلة أثناء لعبه على الطبلة، وكان ذلك من أسباب رفض والدتها في البداية لزواجه بها، وقالت :”لما عرفت اني اتجوزت «طبّال»… لطمت!”.

وأشارت ريهام إلي أن زوجها مصري الجنسية لكن والدته تحمل الجنسية الألمانية، وقالت :”مكنش له في التصوير، لكن بعد الجواز أخد كورس علشان نتصور كتير، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم”.

وخلال الحلقة علّق زوج ريهام عبد الغفور قائلاً:”أنا اللى عاكست ريهام في الأول بس هي ضحكت عليا واتجوزتنى، واتعودت لما نخرج مع بعض هناكل في مكان المعجبين بيكونوا عاوزين يتصوروا معاها، وياريت الموضوع بييجى على إنى باكل لوحدى وبس ده أنا بمسك الكاميرا وأصورهم كمان”

جدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت في موسم رمضان 2021 الماضي مع الفنانة دينا الشربيني، في “مسلسل قصر النيل”، بطولة: أحمد مجدي، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، ونبيل عيسى.

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