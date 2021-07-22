كانت أجمل فنانة في مصر وزوجها فنان وسيم جداً اعتزل فجأة بعدما تحرش به رجل!.. هل عرفتهما – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 08:43 صباحاً - هي الفنانة الجميلة صاحبة الوجه الملائكي “نسرين محمد“، التى ربما لا يعرفها الكثير، فرغم شهرتها الكبيرة وفى عمر صغير من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الفنّية، التى لمعت من خلالها وجمال عيونها ووجها البرىء، إلا أنها اعتزلت التمثيل فى عز نجوميتها، وذلك بعد زواجها بعمر الـ 16 عاما.

واعتزلت الفنانة “نسرين” بعد زواجها من الفنان “محسن محي الدين“، الذي روي قصة حبه وزواجه منها فى إحدى اللقاءات، قائلاً: “تزوجتها بعد وفاة زوجها الأول وكنت أحلم بالزواج منها ولكنى كنت صغير فلم استطع وقتها أن اتقدم للزواج إلى أن شاء القدر وتزوجت منها حبا فيها، بجانب أن والدي ترك لي وصية قبل وفاته بأن اتزوجها”.

قال محسن محيي الدين إن انسرين تزوجت من الملحن محمد ضياء عندما كان عمرها 16 عاما وأنجبت منه ابنتها “رنا” ولكن توفى زوجها وهى فى عمر الـ 18 عاما وأصبحت أرملة، ولما عرفت بزواجها اتصدمت صدمة كبيرة.

وتابع: تقابلنا مرة أخرى بعد زواجها من خلال “على بيه مظهر”، وجلست أنظر إليها وبين وبين نفسى أقول فى سرى “يعنى مكنتيش عارفة تستنى شوية قبل الزواج”، لأن البنات دايما عقلها أكبر وبتبص للأكبر وانا وقتها كنت طفل برده.

وأضاف محي الدين: “وعدت الأيام وسافرت فرنسا والصدفة أن هى كانت موجودة عشان بتعمل حق الأداء العلنى بعد وفاة زوجها وأصبحت أرملة، فطلب منى أساعدها وبالفعل ساعدتها لكن مكنش ينفع اتكلم معاها فى أى حاجة”.

وتابع قائلًا: “بنفس الوقت طلب والدى منى دواء معين فطلبت منها أثناء نزولها لمصر أن فاستأذنتها أن تأخذ الدواء وتعطيه لأخى ولكنها صممت الذهاب بنفسها وإعطاء الدواء لوالدى، وعرفت أن الزيارة لوالدى ووالدتى تكررت مرات أخرى وبالفعل أعجبوا بها جدا”.

واستكمل: “بعد فترة قصيرة والدى توفى ووالدى كلمت نسرين وقالتلها الحقينى والخبر وصلنى، وبمجرد نزولى لمصر لقيت والدتى دون أن تطمئن عليا بتقولى والدك موصى قبل ما يموت أنك تتزوج من نسرين، قاتللى هو قال لو عايزة حال ابنك يتعدل جوزيه لنسرين”.

واختتم حديثه قائلًا:” فوجئت مرة أخرى أثناء العزاء بطلب والدتى مرة اخرى بزواجى من نسرين فطلبت منها التأجيل حتى ينتهى الحداد على والدى وحتى يكون معى أموال لأنى كنت مفلس، ولكن والدتى أصرت على موقفها وفتحت الموضوع مع نسرين حتى حصل الزواج بالنهاية”.

يُذكر أن “نسرين” تزوجت من الفنان محسن محي الدين وأعلنا اعتزالهما معًا عام 1991، ثم عاد محي الدين بعد سنوات طويلة جداً إلي الساحة وشارك في عدة أعمال فنية، وظهرت بعدها زوجته نسرين بالحجاب، بعد أن قررت أن تختفي عن الأضواء وهذا ما حدث لما يقرب من 30 عامًا، إلى أن ظهرت مؤخرًا في بعض الصور المتداوله حديثاً لها من قبل روّاد مواقع السوشيال ميديا .

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وقد أرجع الفنان محسن محي الدين سبب أعتزاله إلي وفاة الفنانة هالة فؤاد طليقة الفنان الراحل أحمد زكي، بالمرض الخبيث -حسبما وصفه- مما أثر فيه كثيرًا وقرر الابتعاد عن الفن ليرى إن كان يسير على الصواب أو الخطأ.

كما الفنان محسن محيي الدين، خلال استضافته ببرنامج «فحص شامل» مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة «الحياة»، أنه تعرض للتحرش من رجل أجنبي في باريس.

الفنان المصري أكد أن رفض عرض في هوليوود بسبب مغازلة الرجل الذي قدم له العرض له، حيث قال: «وأنا في باريس في عقد اتقدم لي في هوليوود بـ 7سنين بس الراجل بيغازلني فطبعا رفضت».

أما عن رأيه في الرجل الشاذ جنسيا، قال: «طالما ما بيجيش ناحيتي وما بجيش ناحيته هو حر.. لن أتعامل معاه على أنه مش بني آدم، لأن ببساطة شديدة ربنا خلقه وبيتعامل معاه بيأكله وبيشربه».

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