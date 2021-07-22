منظمة اليونسكو تسحب مرفأ ليفربول من قائمة التراث العالمي

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعلنت منظمة اليونسكو، امس، سحب مرفأ ليفربول من قائمتها للتراث العالمي، بسبب مخاوف بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته بعد أعمال تطوير استمرت سنوات قرب موانئها التي ترجع للعهد الفيكتوري.



وصوت 13 مندوبا لصالح اقتراح سحب المرفأ الواقع في شمال غرب بريطانيا من القائمة، في مقابل رفض خمسة أعضاء، ما ينوف عن أكثرية الثلثين المطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العالمي.

ويعني هذا التصويت، أن ليفربول ستفقد وضعها كأحد مواقع التراث العالمي الذي تتمتع به منذ عام 2004 والذي وضعها في مصاف مواقع شهيرة مثل تاج محل وسور الصين العظيم.

من جهتها، اعربت الحكومة البريطانية، عن خيبة أمل بالغة حول هذا القرار..مشيرة الى ان ليفربول لا تزال تستحق تصنيفها على قائمة التراث العالمي نظرا إلى الدور الهام الذي أدته أرصفة السفن في التاريخ والمدينة بشكل أوسع.