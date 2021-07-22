شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال لـ ”الخليج 365”: أغنية "أم أحمد" عديتى لكل بيت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته برد الفعل الايجابى على أغنيته الجديدة " أم أحمد " التي طرحها مساء الاتنين الماضى على صفحته بموقع اليوتيوب ،وأشار حمادة في تصريحاته إلى أن هذه الأغنية يهديها لكل بيت داخله أم أحمد وعيديته لكل أم مصرية فى العيد، مؤكدا أن هدفه هو إدخال البسمة على وجوه المصريين م كما يهديها أيضا إلى كل الفئات العاملة فى مصر ويتمنى أن تنال إعجابهم.

وتابع حمادة هلال فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إحنا صورنا أغنية أم أحمد فى أماكن تصوير كثيرة فى الأحياء الشعبية والراقية لأننا بنتكلم على شغل كل شخص فى البلد، والكليب من إخراج أحمد أشرف وده ثانى تعاون بينا بعد أغنية أشرب شاى".

وطرح مؤخرًا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم: محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم: أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.