تجاوز 30 مليون جنيه.. هذا ما حققه "مش أنا" بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، حاجز الـ 30 مليون جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 30 مليون 63 ألف 831 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي: "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج سارة وفيق.