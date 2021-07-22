شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحيى حفلاً غنائيًا فى العلمين اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسمى عيد الأضحى والصيف.

وتطرح النجمة اللبنانية نيكول سابا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الجو حلو" عقب عيد الأضحى المبارك، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل‪.‬

وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا من خلال أغنية "الجو حلو"، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، وأغنية "الجو حلو" ستكون مفاجأة لجمهورها خاصة أن المزيكا الخاصة بها تحمل أجواء البهجة والطاقة الإيجابية وهو ما يتسم بيها أغنياتها باستمرار‪.‬

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية آخري لها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب‪.‬

من ناحية أخري أحيت نيكول سابا مؤخرًا حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، كما قدمت نيكول عددًا من الأغانى لكبار المطربين من بينها:"يا واد يا تقيل، سهر الليالى، وبنت السلطان"، وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقى، والتزام الجمهور بإتباع إجراءات التعقيم‪.‬