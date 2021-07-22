شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول والدة على ربيع فى فيلم "زومبى على جنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة عارفة عبدالرسول دور أم على ربيع ضمن أحداث فيلم "زومبى على جنبى" والدة بطل العمل الفنان على ربيع الذى يجسد من خلاله دور مطرب مهرجانات فى إطاركوميدى، وبدأ المخرج عمرو صلاح تصوير أولى مشاهده الأسبوع الماضى، والذى يقوم ببطولته نجوم مسرح مصر بقيادة النجم أشرف عبد الباقى، وعلى ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، بالإضافة إلى هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

ويلجأ المخرج عمرو صلاح إلى أعمال "الجرافيك" التى يعتمد عليها الفيلم، بعدما يقطع شوطًا طويلا من تصوير الأحداث ويجسد على ربيع فى الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

وانتهى أمين جمال ووليد أبو المجد مؤلفا العمل؛ من كتابة الفيلم ويتعرض لموضوع "الزومبى" الذى تناولته العديد من الأفلام العالمية، ولكن تلك المرة بشكل كوميدى، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

ومن ناحية أخرى تجسد الفنانة عارفة عبد الرسول والدة الفنان محمد هنيدى ضمن أحداث فيلم "النمس والأنس" والذى يجمع بينهما عدد من المواقف الكوميدية خلال العمل.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ومن المقرر طرحه فى السينمات يوم 4 شهر اغسطس المقبل .

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.