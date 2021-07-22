سيد رحب يحتفل بخطوبة نجله والعروس تخطف الأنظار بجمالها – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 05:43 صباحاً - احتفل الفنان سيد رجب، بخطوبة إبنه “زياد” على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين. نظرًا للظروف والإجراءات الوقائية المتّبعه للحد من فيروس كورونا

ونشر رجب، عبر “ستوري” حسابه على موقع “إنستجرام“، مقطع فيديو وصورا من حفل خطوبة نجله، وعلّق: “ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا ديا”.

وتألقت خطيبة نجل الفنان سيد رجب، بفستان أبيض يشبه فساتين الزفاف، تميز بكونه قصيرا، بأكمام شفافة من الأورجانزا، المطعمة بالورد البارز، وجاء الجزء الأسفل منفوش قليلًا من التُل، كما اعتمدت العروس على الشعر المنسدل، ذات الأطراف الويفي، مع تاج رأس مزود بالفصوص اللامعة.

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هذا ويستأنف سيد رجب تصوير مشاهده فى “فيلم كيرة والجن“، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز منتصف شهر أغسطس المقبل فى الديكور الخاص به، بعد فترة من توقف العمل لانشغال أبطاله فى تصوير أعمال أخرى.

والفيلم من بطولة النجوم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبرى سيـد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وتعاقد الفنان سيد رجب على المشاركة فى “فيلم إكس“، للنجم أحمد حلمى، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وكانت أخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عرض في شهر رمضان 2021 الماضى، بطولة، منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيـد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، كتب السيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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