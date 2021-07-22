بعد مشاركتها في مسلسل سعودي.. اللبنانية يومي تسأل: “ما زهقتوا من نفس الممثلين؟”

كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 05:43 صباحاً - روجت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري، والمعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الدكتورة يومي، لاول تجاربها التمثيلية ضمن المسلسل السعودي “وش تبي بس” والذي يعرض على منصة شاهد.

وظهرت يومي في مقطع فيديو، بثته على احد حساباتها، وهي تسأل متابعيها: “ما زهقتوا من نفس الممثلين نفس الابطال كل سنة تشوف المسلسل بفكره من سنة 2018 لا بكون مسلسل جديد”.

وتابعت “خلاص عطونا شي جديد شوفوا الاجانب كيف يتعاملوا دايما بجيبوا وجوه جديدة ووجوه شابة”.

واضافت “مش انا بس في كثير غيري كمان موهوبين وفي كتير بنات حلوين وصغار وعندهم جمهور قوي فليش ما بدنا نشوف في تنوع في الممثلين ما يكون في بس ست او سبع ممثلين فقط”.

وختمت كلامها بالقول “معليش يعني انا لي حق احكي رأيي كممثلة عظيمة”.

وكانت منصة شاهد قد نشرت مقطع فيديو من المسلسل عبر حسابها على موقع تويتر، مع تعليق: “دكتورة يومي وصلت السعودية، السالفة في حلقة اليوم من، وش تبي بس”. وتدور أحداث مسلسل، حول ابتداع مجموعة من الأصدقاء تطبيقًا تقوم فكرته على تقديم أي خدمة يطلبها المستخدمون، ويجدون أنفسهم وسط مواقف كوميدية لا تنتهي خلال تعاملهم مع طلب جديد في كل حلقة.