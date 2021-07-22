شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانى جديدة لـ صابر الرباعى بتوقيع مدين وكريم عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المطرب صابر الرباعى فى تنفيذ أغانى ألبومه الجديد واختار 3 أغنيات من ألحان مدين، أولها "هو" من كلمات وليد الغزالى وتوزيع كريم عبد الوهاب وثانيها "كسبان " كلمات هشام صادق وتوزيع أحمد عبد السلام وأخيرا "الباب مفتوح " كلمات محمد عاطف و توزيع كريم عبد الوهاب.



صابر الرباعى ومدين وكريم عبد الوهاب

كان الفنان التونسى صابر الرباعى، قد أعلن عن امتنانه وشكره لمصر وشعبها، والبلاد العربية التى وقفت بجانب تونس، فى ظل أزمة كورونا التى تجتاح البلاد والظروف العصيبة التى تمر بها، داعيًا الله أن يزيل هذا البلاء والوباء من البلاد.

وكتب الرباعى، عبر حسابه على تويتر: "شكرًا من القلب إلى دولتى مصر والجزائر، على مساندتهما ووقوفهما بجانب بلدى تونس، فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها بلادنا، والشكر موصول إلى كل البلدان العربية التى هبت لنصرة تونس وشعبها، أمام هذا العدو الخفى".وتابع الرباعى: "أتمنى من الله أن يزيل عنا هذا البلاء ويشفى كل المرضى ويرحم كل عزيز رحل".