احتفالا بعيد الأضحى.. مسرحية "أنا مش مسئول" بالهوسابير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة /أ ش أ/

أعلن فريق المسرحية الشبابية (أنا مش مسئول)، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمسرحية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تقديم المسرحية على الهوسابير غدا /الخميس/ وبعد غد /الجمعة/؛ احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الجمهور واتخاذ الإجراءات الإحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

(أنا مش مسئول) عرض مسرحي شبابي جرى تقديمه في مارس الماضي على مسرح الهوسابير، ثم عرض مره أخرى في عيد الفطر المبارك، ولا يزال يواصل عروضه بنجاح كبير، حيث يحظى بردود أفعال واسعة وإشادة كبيرة على المستويين النقدي والجماهيري، ويشارك في العمل مجموعة من شباب المسرحية الشهيرة (1980 وأنت طالع)، التي ألقت الضوء على مشكلات وأزمات جيل شباب الثمانينات حتى الجيل الحالي.

تقدم المسرحية توليفة متنوعة بين الكوميديا والغناء والاستعراض، وتدور أحداثها حول محاربة الفن الهابط والإسفاف، ومسؤولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.

العرض من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.