أحمد العوضي يطمأن جمهور ياسمين عبد العزيز ويكشف عن تطورات جديدة في وضعها الصحي

كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 03:50 صباحاً - طمأن الفنان أحمد العوضى جمهور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز كاشفا عن آخر تطورات حالته الصحية حيث أكد أنها خرجت من الرعاية المركزة.
وقال العوضي، في تدوينة حسابه على “قيسبوك”، إن تعليمات الأطباء المعالجين أنه ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة.
وأضاف العوضي: “أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامة”.
كذلك كتب شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور عبر حسابه على الفيسبوك ”الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها.. بس مفيش زيارات“.
وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.
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