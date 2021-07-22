بعد عام على ابعاده.. شهاب يعلن عودته الى الكويت ويشكر وزارة الداخلية!

كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 03:50 صباحاً - أعلن الشاب الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المشهور على مواقع التواصل في العالم العربي والمعروف بـ“ملح انستغرام“، أنه سيعود إلى الكويت بعد عام من إبعاده، على خلفية دعوى نشره مقاطع ”مخلة بالآداب“.

ونشر شهاب، مقطع فيديو على حسابه في تطبيق ”سناب شات“، قال فيه: ”الحمد لله رتبت أموري للسفر إلى دولة خليجية بعدين بعلن لكم، لأنه كنت بشتري فيلا وأعدل إقامتي هناك“.

وحول إن كانت الدولة الخليجية المقصودة هي الكويت، قال ردا على استفسارات متابعيه: ”طبعا راجع الكويت بطريقة قانونية، ولكن ممنوع أن أخبركم بالوقت أو التاريخ“.

وتابع: ”الذين يتحدثون عن أن رجوعي مستحيل، أريد أن أخبرهم أن ملفي نظيف وما عندي قضايا“.

وكان شهاب قد واجه عندما كان مقيما في دولة الكويت، قرارا بالإبعاد، بدعوى نشره مقاطع مخلة بالآداب.

وكانت الداخلية الكويتية أكدت عبر حساباتها في مواقع التواصل، قبل عام، عن ضبطها مقيما نشر عدة مقاطع مخالفة للآداب العامة.

وبالرغم من أن الداخلية الكويتية لم تكشف حينها عن هوية المقيم المعني بالإبعاد في بيانها، إلا أن حسابات محلية وناشطين أشاروا إلى أنه شهاب ”ملح إنستغرام“.