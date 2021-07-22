شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة في ثانى أيام عيد الأضحى، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير محبيه، وقدم خلاله باقة متميزة من الأغانى بعد دخوله على المسرح بشكل مختلف، حيث تم تصميم المسرح بشكل مختلف بحيث يرتفع الجزء الذى يقف عليه تامر حسنى عن باقى أجزاء المسرح.

فى سياق مختلف، طرح النجم تامر حسنى كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما وغيرهم.























































