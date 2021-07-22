شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عروض البيت الفنى للمسرح ثالث ورابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار لجمهور المسرح فى عيد الأضحى عدة مسرحيات تعرض ما بين القاهرة والإسكندرية، والتى بدأت جميعها فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام العيد، وعددها 9 عروض مسرحية متنوعة ومختلفة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.

على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور

"سيدة الفجر "

السابعة و النصف مساء "٧:٣٠"

بطولة نشوى إسماعيل ، مى رضا ، مجدى شكري. بدور ، وفاء عبده ، خالد يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، عادل سمير توفيق ، موسيقى هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين تأليف اليخاندرو كاسونا ، و من إخراج أسامة رؤوف .

على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور

" الصندوق "

التاسعة مساء "٩:٠٠"

تدور أحداث العرض فى إطار عبثى كوميدى حول مجموعة من الشخصيات فى أزمة فى مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أى رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة ، وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية.

العرض عن قصة أحلام الدمى لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين ، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحى ، محمد عبد الخالق ، محمود فتحي، ديكور وملابس فادى فوكيه ، موسيقى وألحان حسن زكى ، و من إخراج رضا حسنين.

على المسرح العائم الصغير بالمنيل

أفراح القبة"

التاسعة مساء "٩:٠٠"

عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

على مسرح السلام بشارع القصر العينى

"Dogs”

الثامنة مساء "٨:٠٠"

بطولة خريجى الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " ، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدى عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقى محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

على مسرح القاهرة للعرائس

" نجوم من خشب"

السادسة و النصف مساء "٦:٣٠"

‎العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب و يحاول كل منهم أن يتبارى فى إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث .

‎"نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف حمدى عطية ، و إخراج سيد رستم.

على مسرح متروبول بالعتبة

" عفركوش "

السابعة و النصف مساء "٧:٣٠"

بطولة أحمد سعد ،حسن يوسف ،هناء سعيد ، عصام مصطفى ،مدثر إبراهيم ، جويرية احمد، عبد الرحمن فرجانى ، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدى ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدى، تأليف عيسى جمال، إخراج عادل الكومى.

على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر

"نضارة المهرج"

الرابعة عصرا "٤:٠٠" و السادسة مساء "٦:٠٠"

بطولة أحمد الدسوقي، أشرقت يوسف، هيثم حسن، ميرى مجدي، عمرو عادل، تومي، نيهال نبيه ، شهد ،جودة، و فنانى فرقة مسرح الشمس العرض من تأليف محمد ناصف ، ديكور و أزياء نهاد السيد ، موسيقى و ألحان وائل عوض،استعراضات ميدو آدم، و إخراج يوسف أبو زيد.

و بالإسكندرية على مسرح ليسيه الحرية

"قاع"

الساعة السابعة مساء "٧:٠٠"

يناقش فكرة الوجود الإنسانى ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذى لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بنى جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدى و التراجيدى وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

العرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.